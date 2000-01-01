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Китай испытал свое `детище` Type 001A 18.05 10:56   MIGnews.com

Китай испытал свое "детище" Type 001A

В пятницу, 18 мая, стало известно, что китайские Военно-морские силы ВМС завершили первые ходовые испытания авианосца госпроизводства Type 001A.

Сообщается, что авианосец завершает морские ходовые испытания и возвращается в порт Далянь.

Как известно, судно покинуло порт на северо-востоке Китая в воскресенье, 13 мая. Во время испытаний были протестированы возможности силовых установок, систем наблюдения и радиолокации, информирует People's Dailу в Twitter.

Новый корабль начали строить в 2013 году, церемония спускания на воду состоялась в апреле 2017 года.

В данный момент на вооружении у Китая есть два авианосца. Первый авианосец - Ляонин, был куплен у Украины, достроен и модернизирован.

Китай усиленно развивает программу морских вооружений и усиливает группировку в Тихоокеанском регионе.

Китай испытал свое `детище` Type 001A
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