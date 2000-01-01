18.05 09:05 MIGnews.com
Скончался народный художник РФ Александр Тихомиров
Народный художник России Александр Тихомиров умер в Благовещенске в возрасте 61 года. Об этом сообщил губернатор Амурской области Александр Козлов.
"Безвременно ушел из жизни человек, своим творчеством олицетворявший гордость и славу Приамурья. Это огромная, невосполнимая утрата для всех нас", – сказал губернатор области.
Прощание с художником пройдет 19 мая в Кафедральном соборе Благовещенска.
Александр Дмитриевич Тихомиров – советский и российский художник, автор ленинианы и самого большого портрета Ленина. В 1995 году художник зарегистрировал новое авторское направление "оконопись".
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