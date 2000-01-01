Хайфа: из-за битых тарелок обнаружили любовника-палестинца
В городе Хайфа женщина, во время телефонного разговора с матерью в приступе бешенства начала бить тарелки на кухне.
Возникший в результате шум не понравился соседям, и те вызвали полицию.
Полицейские арестовали женщину. Та утверждает, что к ней применили насилие.
В доме женщины был обнаружен палестинский сожитель, незаконно находившийся на территории Израиля.
Женщина разъярилась и прокляла полицейских. Те теперь обвиняют ее в угрозах полиции.
Судья в Хайфе постановила, что женщина должна быть освобождена из под стражи, и что департамент внутренних расследований полиции должен проверить ее жалобы о том, что при задержании ей были нанесены телесные повреждения.