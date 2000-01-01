18.05 08:53 MIGnews.com

Хайфа: из-за битых тарелок обнаружили любовника-палестинца

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В городе Хайфа женщина, во время телефонного разговора с матерью в приступе бешенства начала бить тарелки на кухне.Возникший в результате шум не понравился соседям, и те вызвали полицию.Полицейские арестовали женщину. Та утверждает, что к ней применили насилие.В доме женщины был обнаружен палестинский сожитель, незаконно находившийся на территории Израиля.Женщина разъярилась и прокляла полицейских. Те теперь обвиняют ее в угрозах полиции.Судья в Хайфе постановила, что женщина должна быть освобождена из под стражи, и что департамент внутренних расследований полиции должен проверить ее жалобы о том, что при задержании ей были нанесены телесные повреждения.