18.05 07:16 MIGnews.com

Тель-Авив: у стрип-клуба Pussycat отобрали лицензию

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Муниципалитет Тель-Авива лишил лицензии один из старейших стритиз-клубов города, Pussycat.Хозяева клуба утверждали, что речь идет о временном решении, порожденном “техническими проблемами”.Второй канал израильского ТВ, со ссылкой на центр по борьбе с торговлей женщинами и проституцией сообщает, что у клуба отобрали лицензию за то, что в нем “предоставлялись нелегальные сексуальные услуги”.Полгода назад во время рейда полиции в клубе возникло подозрение на то, что в нем оперируют секретные “интимные комнаты”. В дополнение к этому, в клубе работали “туристки” без легального статуса в Израиле и без права на работу в стране.Адвокаты Pussycat, однако, утверждают, что речь идет о “легитимном бизнесе с 17-летней историей”, и что его бизнес-лицензий “действительна” и клуб начнет работать после урегулирования технических проблем с инженерным департаментом муниципалитета.