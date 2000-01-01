18.05 21:33 MIGnews.com

СМИ: США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии

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Военно-воздушные силы США нанесли удар по проправительственным отрядам в Сирии. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации.Сообщается, что это стало ответным ударом на аналогичную атаку на поддерживаемые США силы оппозиции.По данным Associated Press, предполагаемый удар коалиции был осуществлен по колонне правительственных сил недалеко от границы с Иорданией.Источник в администрации также отметил, что перед атакой ВВС США совершили предупредительные выстрелы.В то же время представитель сирийской оппозиции заявил, что в результате удара авиации США была уничтожена автоколонна, направлявшаяся на эту базу, в составе которой находились военнослужащие сирийской правительственной армии и бойцы добровольческого формирования, пользующегося поддержкой Ирана.