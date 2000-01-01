СМИ: США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
Военно-воздушные силы США нанесли удар по проправительственным отрядам в Сирии. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации.
Сообщается, что это стало ответным ударом на аналогичную атаку на поддерживаемые США силы оппозиции.
По данным Associated Press, предполагаемый удар коалиции был осуществлен по колонне правительственных сил недалеко от границы с Иорданией.
Источник в администрации также отметил, что перед атакой ВВС США совершили предупредительные выстрелы.
В то же время представитель сирийской оппозиции заявил, что в результате удара авиации США была уничтожена автоколонна, направлявшаяся на эту базу, в составе которой находились военнослужащие сирийской правительственной армии и бойцы добровольческого формирования, пользующегося поддержкой Ирана.