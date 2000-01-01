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Планировавшая взорвать еврейскую школу получила 6 лет | Фото: Thinkstock18.05 20:40   MIGnews.com

Планировавшая взорвать еврейскую школу получила 6 лет

В Дании 17-летнюю девушку приговорили к 6 годам тюремного заключения за планирование нападений на датские школы, в том числе и еврейскую.

Девочка-подросток, вдохновившись идеологией джихадистов и принявшая ислам, с помощью самодельных бомб хотела взорвать учебные заведения страны.

Сообщается, что вернувшись из Турции, девушка, которой на то время было 15 лет, пыталась связаться с лидерами ISIS в Twitter.

Известно, что год назад ее арестовали в деревне в 65 км к западу от Копенгагена, когда ей было еще 15 лет по наводке ее родных, что девушка занимается какими-то подозрительными химическими опытами в подвале.

В ходе обыска дома, где проживала подозреваемая (город Хольбек), полиция обнаружила бутылки с пероксидом водорода, лимонной кислотой и ацетоном. Также на пластиковом подносе были найдены неизвестные остатки жидкости в металлической чаше.

Во вторник, 16 мая, датский суд признал 17-летнюю сторонницу джихада виновной в попытке совершить теракт в двух еврейских школах – девушка собиралась взорвать в учебных заведениях самодельные бомбы.

Девочку-подростка признали виновной в "попытке совершения террористического акта".
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