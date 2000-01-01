18.05 17:51 MIGnews.com

Двое саперов-контрактников погибли в Чечне

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Двое саперов-контрактников погибли при разминировании сельхозугодий в Чечне. Еще один получил ранение, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО). Соответствующую информацию приводит РИА Новости.Отмечается, что инцидент произошел днем 17 мая. "При проведении разминирования сельхозугодий и сплошной очистке местности в Шатойском районе Чеченской Республики сдетонировал боеприпас, обнаруженный саперами группы разминирования", — сказали ТАСС в пресс-службе ЮВО.Пострадавший был оперативно доставлен в военный госпиталь.На месте происшествия работает комиссия Южного военного округа.