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Двое саперов-контрактников погибли в Чечне | Фото: Thinkstock18.05 17:51   MIGnews.com

Двое саперов-контрактников погибли в Чечне

Двое саперов-контрактников погибли при разминировании сельхозугодий в Чечне. Еще один получил ранение, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО). Соответствующую информацию приводит РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел днем 17 мая. "При проведении разминирования сельхозугодий и сплошной очистке местности в Шатойском районе Чеченской Республики сдетонировал боеприпас, обнаруженный саперами группы разминирования", — сказали ТАСС в пресс-службе ЮВО.

Пострадавший был оперативно доставлен в военный госпиталь.

На месте происшествия работает комиссия Южного военного округа.
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