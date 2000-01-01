18.05 16:59 MIGnews.com

Осужденный хакер из Ашкелона пытался 5 раз покончить с собой

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Адвокат израильского подростка, обвиненного в рассылке более 100 ложных угроз в различные учреждения десяти различных стран, включая Америку, Новую Зеландию, Австралию и Израиль, сообщил, что его клиент пытался 5 раз совершить самоубийство.Отмечается, что эти попытки обвиняемый совершил в течение последних двух недель.По информации 10 канала израильского ТВ, подросток из Ашкелона в настоящее время находится в психиатрическом отделении израильской тюрьмы. Ранее суд Тель-Авива обвинил 19-летнего израильтянина в совершении 2 тысяч телефонных звонков с угрозами в различные учреждения во всех странах мира.Согласно обвинительному заключению, жертвами израильтянина стали полицейские участки, школы, детские сады, торговые центры, аэропорты и авиакомпании, а также посольство Израиля в США.Неоднократно угрожал “телефонный террорист” и американскому сенатору Эрнесто Лопесу, у которого требовал деньги.Хакер с двойным гражданством был задержан в марте в Израиле в ходе совместной операции с ФБР.По словам представителя обвиняемого, подросток находится в плохом состоянии. В настоящее время решается вопрос о его переводе в психиатрическую больницу внутри тюрьмы.Также выяснилось, что у подростка доброкачественная опухоль мозга, которая влияет на его поведение. Родители и адвокат подсудимого отметили, что у парня очень низкий уровень IQ и что у него расстройство аутического спектра.Хакер родился в США, однако когда ему было 6 лет, семья переехала в Израиль. Подросток учился на дому с первого класса.По словам его матери он редко выходил из дому и у него не было друзей.