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18.05 14:55   MIGnews.com

ООН: Мосул покинут еще 200 000 человек

Организация Объединенных Наций заявила в четверг, 18 мая, что еще 200 000 человек могут покинуть Мосул, поскольку в городе набирают обороты боевые действия между иракскими силами и боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.

"По мере того как военные операции активизируются и приближаются к району Мосула в Старом Городе, мы ожидаем, что еще 200 000 человек будут бежать", - заявила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Ираке Лиза Гранде.

Иракские силовики надеются освободить город Мосул от боевиков террористической группировки "Исламское Государство" до священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году начнется 26 мая. Об этом заявил генерал-лейтенант иракской армии Отман аль-Ганими, его слова передает BBC News.

Операция по освобождению западной части города Мосула (так называемой иракской столицы боевиков) ведется с февраля этого года при участии авиации международной коалиции, возглавляемой США.
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