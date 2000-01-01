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9-летний ранен в Иерусалиме: Galaxy взорвался в кармане 18.05 13:15   MIGnews.com

9-летний ранен в Иерусалиме: Galaxy взорвался в кармане

Девятилетний мальчик был ранен в автобусе подвозки в Иерусалиме по дороге в школу. В его кармане взорвался смартфон Samsung Galaxy S4.

Мальчик получил ожоги второй степени и был немедленно доставлен в приемный покой больницы.

Доктор Давид Злотник, принявший мальчика, говорит: “Он прибыл вместе со своими родителями, очень страдал от боли. Мы никогда не сталкивались с подобным случаем. Мальчик говорит, что никаких необычных инцидентов с телефоном до этого не было”.
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