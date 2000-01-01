18.05 12:40 MIGnews.com

Умер солист Soundgarden и Audioslave Крис Корнелл

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Рокер Крис Корнелл, который получил известность как солист Soundgarden и позже Audioslave, умер в возрасте 52 лет, как сообщает его менеджер.В заявлении для Associated Press, Брайан Бамбери сообщил, что Корнелл умер в среду вечером, 17 мая, в Детройте.Бамбери назвал смерть "внезапной и неожиданной" и сообщил, что жена и семья Корнелла были в шоке от его внезапной кончины. В заявлении говорится, что семья будет сотрудничать с судмедэкспертом, чтобы определить причину смерти, а также попросить о конфиденциальности.До недавнего времени Корнелл продолжал музыкантом, и за несколько часов до смерти выступал в шоу. Рокер был в разгаре тура по США, до окончания которого оставалось 10 дней.В последний раз Корнелл попал на обложки СМИ чуть более месяца назад на показе "Обещания"(The Promise) в Нью-Йорке вместе со своими двумя дочерьми. Последний сингл Корнелла, также The Promise, был написан для фильма Кристиана Бэйла.