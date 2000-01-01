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фото из соцсети 18.05 13:43   MIGnews.com

СМИ: американские морпехи замерзли на учениях у границ РФ

Вмериканские военнослужащие испытывали дискомфорт из-за недостаточно теплого обмундирования во время мартовских учений возле российско-норвежской границы, сообщает Defense News.

В частности, в учениях Joint Viking 2017, которые прошли в начале марта участвовали около двухсот американских морпехов.

Оказалось, что их снаряжение плохо выдерживает низкие температуры.

Комментируя проблемы с одеждой у военных во время учений, представитель производителя военной одежды Torraka (Швеция) Йонас Райдем пояснил, что обмундирование не рассчитано на температуры минус 45 °C. Он отметил, что все выглядело презентабельно лишь на первый взгляд.

"Они думают, что им будет тепло, на деле же они ужасно замерзают", – сказал он.

По его словам, изготовители арктической формы для американских войск не учитывают, что на сильном морозе исходящая от тела влага может замерзать в слоях одежды.

По некоторым данным, верхняя одежда на холоде рвалась по швам, молнии не расстегивались, ботинки выпадали из лыжных креплений, а пластиковые рюкзаки трескались.

Генерал-майор Нил Нельсон в комментарии СМИ заявил, что все недостатки будут учтены. "После 12 лет в пустыне нам теперь предстоят иные уроки. Мы создали отличные вещи для пустыни, но минусовых температур они не выдерживают", – признал он.



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