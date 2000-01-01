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flickr 18.05 11:33   MIGnews.com

ДТП в Турции: пострадали украинцы, а не россияне

Россияне не пострадали в ДТП с микроавтобусом, которое произошло в Турции, в машине находились граждане Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирину Касимову.

"Как нам рассказали в управлении губернатора провинции Мугла, в этом автобусе находились граждане Украины. Россиян среди пассажиров не было", – сказала она.

Ранее со ссылкой на турецкие СМИ сообщалось, что в Турции в курортной провинции Денизли перевернулся микроавтобус с российскими туристами. Тогда сообщалось о 17 пострадавших.
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