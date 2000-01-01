18.05 23:30 MIGnews.com

Почти 200 авиакомпаниям запретили летать в Европу

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Еврокомиссия опубликовала новый список перевозчиков, которым запрещен полет в Европу. В этом году в нем оказалась 181 авиакомпания из 16 стран мира. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.Отмечается, что из обновленного списка исключены все перевозчики Бенина и Мозамбика.При этом в перечень вошли почти все авиакомпании Афганистана, Анголы, Республики Конго и Демократической Республики Конго, Джибути, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Габона, Индонезии, Киргизии, Либерии, Ливии, Непала, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра- Леоне и Судана. Перевозчики включены в реестр по причине отсутствия контроля безопасности полетов.Исключения сделали лишь для некоторых компаний, которым позволили осуществлять полеты только на судах определенных типов. Например, рейсы в ЕС разрешили Air Koryo (КНДР), Iran Air и Afrijet (Габон).