18.05 10:07 MIGnews.com

Тель-Авив: полицейская задержала пять гангстеров

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Полицейская транспортной полиции Тель-Авива во время рутинного патруля заметила пять подозрительных лиц, вылезающих из машины. На одном из мужчин был бронежилет.Подозреваемые выходили из джипа Ниссан на улице Лехи. Полицейская через громкоговоритель приказала им остановиться. Те, вместо этого, прыгнули обратно в машину и попытались скрыться. Водитель при этом проехал на красный свет и подверг опасности жизни других участников движения.Погоня продолжалась несколько минут. Гангстеры въехали на тупиковую улицу Рони в южном Тель-Авиве, а полицейская блокировала выезд своей машиной.К месту происшествия были вызваны подкрепления, и гангстеров арестовали по подозрению в заговоре с целью совершения преступления. Полицейская утверждает, что во время погони он выбросили что-то из окна, но поиски выброшенного предмета ни к чему не привели.