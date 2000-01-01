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Израильские F-15 не отправятся на учения в США | Фото:18.04 10:53   MIGnews.com

Израильские F-15 не отправятся на учения в США

На фоне напряженной ситуации в регионе, власти Израиля решили оставить в родной стране флот истребителей F-15, которые должны были отправиться в Соединенные Штаты для участия в совместных военных учениях.

Об этом в среду, 18 апреля сообщает The Times of Israel.

Напомним, в следующем месяце израильские истребители должны были принять участие в международных учениях Red Flag, которые будут проводиться на территории штата Аляска.

Однако после воздушной атаки на авиабазу Т-4 в Хомсе, власти Израиля решили, что сейчас будет более целесообразно оставить истребители здесь, поскольку они могут пригодиться в случае возможной внешней агрессии, направленной против Израиля.

Отметим, что отношения между Израилем и Ираном стали еще более напряженными после того, как в результате атаки на сирийскую базу были убиты несколько иранцев.

Совсем недавно издание The New York Times сообщило, что Россия, Сирия и Иран обвиняют в этой атаке именно Израиль.

В официальном Иерусалиме отрицает причастность к операции на территории иностранного государства.
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