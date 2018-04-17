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Пассажира Southwest Airlines затянуло в иллюминатор 18.04 09:27   MIGnews.com

Пассажира Southwest Airlines затянуло в иллюминатор

Во вторник, 17 апреля, во время полета взорвался двигатель самолета Boeing-737-700 компании Southwest Airlines, выполняющий рейс из Нью-Йорка в Даллас. Сообщается, что взрыв привел к жертвам.

Как известно, в момент происшествия на борту находились 144 пассажира, и пять членов экипажа. По последней оперативной информации один человек погиб, еще семь были травмированы, пишет Fox News.

Очевидцы сообщили, что погибшую женщину наполовину затянуло в иллюминатор, когда осколок двигателя разбил его.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Самолет экстренно сел в аэропорту Филадельфии.

Капитан запросил по радиосвязи экстренную медпомощь во время посадки. У него поинтересовались о наличии возгорания, на что командир судна ответил, что пожара нет, но заявил об отсутствии части самолета и передал информацию о пострадавшем пассажире.
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