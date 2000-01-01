18.04 22:16 MIGnews.com

В Техасе бабуины устроили побег

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С научно-исследовательского центра Техаса сбежали четыре бабуина. У стены корпуса приматы использовали бочки для того, чтобы перепрыгнуть через забор.Сообщается, что один из них самостоятельно вернулся, а через 30 минут нашлись и другие.Как известно, на объекте находится примерно 1100 бабуинов и работает центр около 35 лет, пишет CBS Austin.Помощник вице-президента по коммуникациям Лиза Круз назвала это "действительно уникальным инцидентом".В центре заверили, что эти животные не являлись частью активного исследования или исследования об инфекционных болезнях, а потому они не инфицированы.