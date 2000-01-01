Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Фото из архива 18.04 20:36   MIGnews.com

Боевики не подпускают представителей ООН в Думу

Из-за обстрелов, которыми встретили сирийские боевики сотрудников ООН, организации пришлось отступить, а также отложить визит экспертов ОЗХО на место пораженных от химатаки районов Думы.

Как сообщает ТАСС, генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил о обстрелах в Думе, которые помешали специалистам ООН развернуть базу и встретить ОЗХО, от чего представители антихимической организации не смогут посетить районы, пострадавшие от химической атаки для проведения экспертизы.

Ранее сообщалось, что на заседании совета ОЗХО представители Франции заподозрили российских военных, не пропускающих специалистов организации, в уничтожении улик химатаки.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:01
Стивен Спилберг установил рекорд
19:44
Австрия отберет у беженцев мобилки и потребует деньги
19:13
Турецкие власти продлевают ЧП в стране
19:10
Ильхам Алиев поздравил Израиль с Днем независимости
18:58
Семья Орона Шауля бойкотирует мемориал памяти
18:07
Предотвращен теракт на День Независимости
17:30
Айелет Шакед просит помиловать ветерана Первой Ливанской
17:27
Дочь и зять Трампа будут на открытии посольства в Иерусалиме
17:03
В Иране запретили Telegram и WhatsApp
16:36
Лауреат Премии Израиля отдаст ее палестинцам и африканцам
16:10
СМИ: НАТО не получит российские Ан-124
15:54
40 послов в ООН приехали в Израиль
15:11
В Хайфе откроют новый научный центр
14:47
Лени Робредо извинилась за фото у памятника Холокосту
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus