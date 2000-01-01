Боевики не подпускают представителей ООН в Думу

Из-за обстрелов, которыми встретили сирийские боевики сотрудников ООН, организации пришлось отступить, а также отложить визит экспертов ОЗХО на место пораженных от химатаки районов Думы.
Как сообщает ТАСС, генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил о обстрелах в Думе, которые помешали специалистам ООН развернуть базу и встретить ОЗХО, от чего представители антихимической организации не смогут посетить районы, пострадавшие от химической атаки для проведения экспертизы.
Ранее сообщалось, что на заседании совета ОЗХО представители Франции заподозрили российских военных, не пропускающих специалистов организации, в уничтожении улик химатаки.