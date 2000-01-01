18.04 19:44 MIGnews.com

Австрия отберет у беженцев мобилки и потребует деньги

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Австрийское правительство приняло пакет инициатив, которые, как предполагается, отобьют у беженцев желание ехать в эту страну.Во-первых, отныне все просители убежища будут вынуждены предоставлять властям свои мобильные телефоны для проверки соответствия геоданных с информацией, указанной ими в обращениях. Если же окажется, что беженцы сперва прибыли в другую страну Дублинского соглашения, их смогут выслать туда.Кроме того, для обработки их заявок придется выложить немаленькую сумму – 840 евро.Во-вторых, теперь заявку на предоставление австрийского гражданства беженцы смогут подать лишь через 10 лет, а не через 6, как раньше.А в-третьих, будет ускорена процедура депортации беженцев, осужденных за совершение преступлений.Министр внутренних дел Герберт Кикль из Партии свободы уже назвал данную инициативу "ограничительным и подлежащим исполнению законом о правах иностранцев", а ее целью – положить конец "злоупотреблениям" системой предоставления убежища.Теперь в ближайшие несколько недель пакет законопроектов будет выставлен на голосование в парламенте.Правозащитники уже осудили данные законопроекты, заявив о неправомерности изъятия сотовых телефонов, что, по мнению представителей НГО SOS Mitmensch, является "грубым вмешательством в частную жизнь людей". Они также назвали неподъемной сумму в 840 евро для людей, которые бросили все нажитое и бежали с родины.