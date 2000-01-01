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Семья Орона Шауля бойкотирует мемориал памяти 18.04 18:58   MIGnews.com

Семья Орона Шауля бойкотирует мемориал памяти

Родственники признанного погибшим сержанта Орона Шаула не станут принимать участия в торжественной церемонии по случаю Дня памяти павших солдат, которая состоится сегодня на горе Герцля.

Как заявила его мать Захава Шауль, пока государство не вернет ей удерживаемое ХАМАСом в секторе Газа тело ее сына, она и ее второй сын будут бойкотировать все будущие мемориальные церемонии.

По ее словам, мероприятия, организованные у памятника с именем Орона Шауля в их родном городе Пория-Илит, были инициативой муниципальных властей, а не их собственной.

"Прошло уже четыре года, а судьба Орона до сих пор неизвестна. С этого момента мы не станем ни проводить, ни присутствовать на церемониях до тех пор, пока о судьбе Орона не станет известно наверняка и он к нам не вернется", - цитирует ее Ynet.

В этом году незадолго до ежегодной сирены в память о павших воинах семью Шауль посетили начальник управления человеческими ресурсами Генштаба ЦАХАЛ генерал Моти Алмоз, руководивший Генштабом во время "Нерушимой Скалы" генерал Бени Ганц, командир бригады "Голани" полковник Шломи Биндер и глава регионального совета Эмек-ха-Ярден Идан Гринбаум. Также посетили их друзья и сослуживцы Орона Шауля.
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