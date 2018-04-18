После забастовки в Зимбабве тысячи медсестер уволены
Правительство Зимбабве уволило несколько тысяч медсестер после забастовки за повышение зарплаты.
Как сообщает РИА Новости, после бойкота медсестер, прошедшего в Зимбабве в понедельник, 16 апреля, за повышение зарплаты с 76 центов до 70 долларов в час за ночные смены, власти немедленно уволили всех протестующих, заявив, что уволенные подрывали здоровье и безопасность пациентов.
"Правительство приняло решение в интересах пациентов и спасения жизней незамедлительно уволить всех медсестер, участвовавших в забастовке. Кроме того, правительство теперь поручило совету службы здравоохранения страны незамедлительно привлечь, в случае необходимости, всех безработных, но обученных медсестер в стране", - прокомментировал ситуацию президент страны Константино Чивенгу.
Также президент передал благодарности всем, кто не участвовал в забастовке.