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Айелет Шакед просит помиловать ветерана Первой Ливанской | Фото: Israel Defense Forces/Flickr18.04 17:30   MIGnews.com

Айелет Шакед просит помиловать ветерана Первой Ливанской

Министр юстиции Айелет Шакед лично обратилась к президенту Реувену Ривлину c прошением о помиловании солдата Армии обороны Израиля.

Имя военнослужащего не разглашается, однако известно, что он – ветеран Первой Ливанской войны и страдает от так называемого "вьетнамского синдрома", посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

В тюрьму солдат попал за выращивание в своем доме марихуаны, при помощи которой боролся с последствиями своего психического расстройства.



"Не может быть лучшего дня, чем сегодняшний (на исходе Дня памяти и в начале Дня независимости), чтобы таким образом распространить призыв поощрять, помогать реабилитироваться и поддерживать тех, кто сражался в войнах Израиля, но в течение многих лет страдал от ПТСР и был замечен в преступной деятельности", - говорится в заявлении главы министерства юстиции.
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