Айелет Шакед просит помиловать ветерана Первой Ливанской
Министр юстиции Айелет Шакед лично обратилась к президенту Реувену Ривлину c прошением о помиловании солдата Армии обороны Израиля.
Имя военнослужащего не разглашается, однако известно, что он – ветеран Первой Ливанской войны и страдает от так называемого "вьетнамского синдрома", посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).
В тюрьму солдат попал за выращивание в своем доме марихуаны, при помощи которой боролся с последствиями своего психического расстройства.
"Не может быть лучшего дня, чем сегодняшний (на исходе Дня памяти и в начале Дня независимости), чтобы таким образом распространить призыв поощрять, помогать реабилитироваться и поддерживать тех, кто сражался в войнах Израиля, но в течение многих лет страдал от ПТСР и был замечен в преступной деятельности", - говорится в заявлении главы министерства юстиции.