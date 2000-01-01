18.04 17:30 MIGnews.com

Айелет Шакед просит помиловать ветерана Первой Ливанской

השרה שקד חותמת על בקשות חנינה בהן של הלום קרב שנתפס מגדל קנביס.

למה הוא בכלל בפנים? pic.twitter.com/zJQIKiZB4L — מאיר מרקוביץ (@meltitup) 18 апреля 2018 г.

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Министр юстиции Айелет Шакед лично обратилась к президенту Реувену Ривлину c прошением о помиловании солдата Армии обороны Израиля.Имя военнослужащего не разглашается, однако известно, что он – ветеран Первой Ливанской войны и страдает от так называемого "вьетнамского синдрома", посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).В тюрьму солдат попал за выращивание в своем доме марихуаны, при помощи которой боролся с последствиями своего психического расстройства."Не может быть лучшего дня, чем сегодняшний (на исходе Дня памяти и в начале Дня независимости), чтобы таким образом распространить призыв поощрять, помогать реабилитироваться и поддерживать тех, кто сражался в войнах Израиля, но в течение многих лет страдал от ПТСР и был замечен в преступной деятельности", - говорится в заявлении главы министерства юстиции.