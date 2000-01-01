18.04 11:37 MIGnews.com

В Израиле прозвучала сирена в память о погибших солдатах

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сегодня, В 11 часов утра на всей территории государства Израиль прозвучала двухминутная траурная сирена. Сразу после нее начались церемонии памяти 23646 павших военнослужащих и 3 134 жертв терактов.Об этом в среду, 18 апреля сообщает The Times of Israel.По данным издания, официальная церемония проходит на горе Герцля в Иерусалиме.Согласно информации издания, в ней принимают участие президент Израиля Реувен Ривлин, глава правительства Биньямин Нетаниягу, начальник генерального штаба Гади Айзенкот, генеральный инспектор полиции Рони Альшейх.Отметим, что за последний год длинный список пополнился 71 именем. Теперь в стране насчитывается 3 134 жертвы террора и 23 645 защитников, погибших от рук недоброжелателей. Почти половина из них скончались от ран и травм, полученных на службе.