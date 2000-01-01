18.04 08:50 MIGnews.com

Гавайи готовятся к ядерной атаке

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Уровень безопасности аэропорта Гавайи был повышен после того, как был раскрыт международный заговор против американских авиакомпаний. Но это лишь один из многих возможных сценариев, которые могут ударить по островам.Другой возможный сценарий - это ядерная атака, к чему готовили государство и военных в течение прошлого года. На этой неделе военные проведут испытания.В воскресенье, 16 апреля, члены группы ветеринарной медицинской помощи встретились с местными агентствами для обсуждения плана на случай бедствия для животных."Соберите данные о своих животных, узнайте, продукты ваших животных, лекарства для вашей собаки, как для себя", - сообщил Гарри Гоеманн из VMAT.Это все часть усилий государства по созданию плана реагирования на чрезвычайные ситуации. Начиная со вторника, государственные чиновники будут проверять этот план. Они проведут учения, имитирующие большой взрыв.Учения пройдут в гавани Гонолулу, но теоретически люди, живущие в районе пляжа Ева, почувствуют взрыв. В рамках учений 10 000 человек "умрут", а центр Гонолулу "лишится" большей части своих коммуникаций.Так как люди не всегда включают животных при подготовке к мероприятию такого рода, ветеринарная команда хочет, чтобы владельцы животных были подготовлены сейчас. Они говорят, что готовность к любой катастрофе спасет намного больше жизней, как людей, так и животных.