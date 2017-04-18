18.04 07:10 MIGnews.com

По подозрению в рэкете арестованы 28 харедим

תיעוד: המשטרה עוצרת לפנות בוקר 28 חשודים מעיתון "הפלס" בהטרדות וסחיטה באיומים כנגד מנהלים ובכירים בחברות גדולות וממשלתיות @Yossi_eli pic.twitter.com/54WptzPU1k — חדשות 10 (@news10) April 18, 2017

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В ходе масштабной операции израильской полиции минувшей ночью арестованы 28 работников и менеджеров газеты харедим “Хапалас”, связанной с раввином Ауэрбахом и партией Бней Тора.Арестованные подозреваются в шантаже и рэкете правительственных компаний и учреждений с тем, чтобы те публиковали рекламу в газете.10-й канал израильского ТВ сообщает, что шантажу подверглись такие известные компании как Кока-Кола, Тнува, Штраус, Тара и другие.