18.04 07:10 MIGnews.com
По подозрению в рэкете арестованы 28 харедим
В ходе масштабной операции израильской полиции минувшей ночью арестованы 28 работников и менеджеров газеты харедим “Хапалас”, связанной с раввином Ауэрбахом и партией Бней Тора.
Арестованные подозреваются в шантаже и рэкете правительственных компаний и учреждений с тем, чтобы те публиковали рекламу в газете.
10-й канал израильского ТВ сообщает, что шантажу подверглись такие известные компании как Кока-Кола, Тнува, Штраус, Тара и другие.
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