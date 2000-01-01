18.04 06:57 MIGnews.com

Найдены тела двух пропавших на Кинерете израильтян

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После шести дней поисков трех молодых израильтян, унесенных волной на озере Кинерет, найдены тела двух погибших.Тела обнаружены с помощью сонаров и передового оборудования ВМС ЦАХАЛа глубоко на дне озера. Обнаружены Лирона Каради (17 лет) и Нахман Итах (21 год). Тела опознаны семьями. Поиски Итамара Охана продолжаются.Полиция Израиля выпустила заявление, в котором говорится: “Усилия всех служб привели к обнаружению двух тел в районе, на котором были сфокусированы поиски”. Полиция заявила, что поиски будут продолжены до обнаружения Итамара Охана.Глава израильской полиции Рони Альшейх ранее заявил: “Сонар ВМС значительно увеличил нашу способность сканировать зону поисков. Мы надеемся на то, что оборудование и водолазы ВМС помогут нам в обнаружении пропавших без вести”.Альшейх руководил поисками со специального поста, созданного на берегу Кинерета. Поиски велись при помощи вертолетов и катеров ВМС, а также водолазами из различных организаций и добровольцами.Полиция также издала указания для отдыхающих на Кинерете:Купаться позволено только на разрешенных пляжах.Купающимся не рекомендуется заходить глубоко в воду.Купающимся запрещено пользоваться надувными матрасами из-за риска того, что их унесет на глубину.Не рекомендуется заходить в воду в одиночку.