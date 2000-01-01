18.04 21:56 MIGnews.com

Франция: у предполагаемых террористов найден флаг ISIS

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В Марселе полиция в ходе обыска квартир подозреваемых в подготовке теракта были обнаружены фотография с изображением автомата, газета Le Monde с изображением кандидата в президенты Франсуа Фийона.Также полицейские нашли флаг джихадистской организации "Исламское государство", известной как ISIS.Об этом сообщает France Info во вторник, 18 апреля.Ранее глава МВД Франции Маттиас Фекль подтвердил информацию о задержании подозреваемых в подготовке теракта в день выборов.