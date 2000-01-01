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18.04 21:56   MIGnews.com

Франция: у предполагаемых террористов найден флаг ISIS

В Марселе полиция в ходе обыска квартир подозреваемых в подготовке теракта были обнаружены фотография с изображением автомата, газета Le Monde с изображением кандидата в президенты Франсуа Фийона.

Также полицейские нашли флаг джихадистской организации "Исламское государство", известной как ISIS.

Об этом сообщает France Info во вторник, 18 апреля.

Ранее глава МВД Франции Маттиас Фекль подтвердил информацию о задержании подозреваемых в подготовке теракта в день выборов.
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