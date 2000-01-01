18.04 20:56 MIGnews.com

Израильтянку осудили за призывы к насилию в соцсетях

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Мировой суд Петах-Тиквы вынес обвинительный вердикт Элираз Фейн, признав ее виновной в подстрекательстве к насилию против арабов и солдат ЦАХАЛа. Приговор был вынесен спустя три года после ареста 25-летний жительницы поселения Ицхар.Согласно материалам дела, в 2014 году, на фоне поселенческих протестов, связанных с разрушением строений в Ицхаре, в группе "Google" под названием "Ицхарники" обсуждалось, можно ли закидывать камнями армию и полицию.Тогда Элираз Фейн написала: "Я за то, чтобы кидать камни (разумеется, как по евреям, так и по арабам) в определенных ситуациях, даже если камень убьет солдата!"В том же году, после похищения и убийства трех еврейских подростков, когда в ответ был похищен и убит араб Мухаммед абу-Хдейр, молодая подстрекательница написала на своей странице в Facebook:"Я горда и рада оттого, что нашлись евреи, которые не смогли промолчать. Приветствую и поддерживаю арестованных (с которыми я незнакома) за убийство араба Абу-Хдейра".Наказание Элираз Фейн будет вынесено отдельно. Однако по закону девушке грозит тюремное заключение сроком до 5 лет.