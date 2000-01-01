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YouTube 18.04 20:49   MIGnews.com

Участников президентской гонки во Франции хотели взорвать

За пять дней до президентских выборов во Франции задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта. Они, по данным спецслужб, готовили серию вооруженных нападений на финальном этапе предвыборной гонки. По данным СМИ, у них нашли фотографию с флагом запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ и номером "Фигаро" с изображением Франсуа Фийона. Всем кандидатам усилена личная охрана. Но ни один из них не изменил своих планов.

Полицейская операция в Марселе. Местные жители снимают из окон, не понимая что происходит. "Военные, пожарные... Господи! Бомба, похоже..." – говорит одна из женщин. Новость, немедленно ставшая темой дня. Накануне выборов в стране должны были произойти теракты. Мишенью мог стать непосредственно один из кандидатов в президенты. В ходе обысков найдены оружие и взрывчатка. Похожую террористы использовали в ходе атак в Париже два года назад.

"Сегодня в половину двенадцатого утра, сотрудники главного управления внутренней безопасности при содействии отдела по борьбе с терроризмом, в третьем округе Марселя провели операцию по задержанию двух подозреваемых в подготовке теракта за день до выборов во Франции", — сообщил министр внутренних дел Маттиа Фекль.

Задержанные ранее судимы. И именно в тюрьме стали приверженцами радикального Ислама. МВД обещает усилить охрану кандидатов — у них сейчас расписана каждая минута. "Я хочу поздравить наши правоохранительные органы и спецслужбы — они еще раз продемонстрировали качественную работу. И это должно нам напомнить, что мы постоянно находимся перед лицом очень серьезной террористической угрозы", — говорит кандидат на пост президента Франции от партии "Вперед!" Эммануэль Макрон.

Волна протестов, террористическая угроза. 50 тысяч жандармов и полицейских, которым предстоит охранять избирательные участки. И чем тревожнее обстановка, тем неожиданнее могут быть результаты.
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