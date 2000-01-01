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В Йемене разбился вертолет ВВС Саудовской Аравии 18.04 20:17   MIGnews.com

В Йемене разбился вертолет ВВС Саудовской Аравии

В Йемене потерпел крушение вертолет ВВС Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на заявление международной коалиции сообщает саудовский телеканал Al-Ikhbariya.

Военный вертолет Black Hawk разбился в провинции Мариб во время выполнения боевой задачи.

Погибли не менее 12 находившихся на борту людей, это четыре офицера и восемь унтер-офицеров.

В настоящее время проводится расследование для выявления причины авиакатастрофы.
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