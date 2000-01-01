18.04 20:17 MIGnews.com
В Йемене разбился вертолет ВВС Саудовской Аравии
В Йемене потерпел крушение вертолет ВВС Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на заявление международной коалиции сообщает саудовский телеканал Al-Ikhbariya.
Военный вертолет Black Hawk разбился в провинции Мариб во время выполнения боевой задачи.
Погибли не менее 12 находившихся на борту людей, это четыре офицера и восемь унтер-офицеров.
В настоящее время проводится расследование для выявления причины авиакатастрофы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии