18.04 20:17 MIGnews.com

В Йемене разбился вертолет ВВС Саудовской Аравии

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В Йемене потерпел крушение вертолет ВВС Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на заявление международной коалиции сообщает саудовский телеканал Al-Ikhbariya.Военный вертолет Black Hawk разбился в провинции Мариб во время выполнения боевой задачи.Погибли не менее 12 находившихся на борту людей, это четыре офицера и восемь унтер-офицеров.В настоящее время проводится расследование для выявления причины авиакатастрофы.