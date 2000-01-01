18.04 20:15 MIGnews.com

В Турции продлили режим ЧП еще на три месяца

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Парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, сообщает Anadolu.Ранее вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил о том, что правительство страны приняло решение направить в парламент запрос на продление еще на три месяца режима чрезвычайного положения в республике.Режим ЧП был введен в Турции после попытки военного переворота летом прошлого года.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения для эффективных действий против тех, кто участвовал в попытке военного переворота.