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В Турции продлили режим ЧП еще на три месяца | Фото: Thinkstock18.04 20:15   MIGnews.com

В Турции продлили режим ЧП еще на три месяца

Парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, сообщает Anadolu.

Ранее вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил о том, что правительство страны приняло решение направить в парламент запрос на продление еще на три месяца режима чрезвычайного положения в республике.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки военного переворота летом прошлого года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения для эффективных действий против тех, кто участвовал в попытке военного переворота.
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