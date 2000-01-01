18.04 19:51 MIGnews.com

Нью-Йорк: задержан сотрудник ООН, грабивший банки

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В Нью-Йорке полиция задержала 53-летнего сотрудника ООН Абдуллаха Шуайбу по подозрению в серии ограблений банков за последние полтора месяца. Мужчину арестовали в понедельник, 17 апреля.Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в полиции.Абдуллаха Шуайбу подозревают в связях с бандой грабителей, совершающих налеты на банки Нью-Йорка.В полиции сообщили, что сотрудник ООН подозревается в совершении как минимум 4 преступлений. На данный момент Шуайбу предъявили обвинения в двух ограблениях и двух попытках ограбления.Также известно, что 53-летний подозреваемый работает специалистом по коммуникациям в ООН. Однако Шуайбу не является штатным сотрудником организации.