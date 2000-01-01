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Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в метро | Фото: Thinkstock18.04 18:44   MIGnews.com

Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в метро

Один из предполагаемых организаторов взрыва в петербургском метро Аброр Азимов заявил в суде, что не возражает против ареста, но отверг свою причастность к теракту, передает РИА Новости.

"То, что я причастен к взрыву — я этого не говорил. Мое участие есть, но не прямое. Мне дали команду", - заявил 26-летний Азимов. Он отметил, что не осознавал того, что оказывает соучастие террористической деятельности.

Кто и какую именно команду ему дал, подозреваемый не уточнил. Судья Басманного суда Москвы Артур Карпов арестовал его до 3 июня.
Ранее адвокат Азимова Армен Задоян сообщил, что его подзащитный признает вину в полном объеме.

Гражданин России Аброр Азимов был задержансотрудниками ФСБ в минувший понедельник в Подмосковье. При задержании у него изъяли боевой пистолет с патронами. Мужчина подозревается в совершении террористического акта, повлекшего смерть человека, и незаконном обороте взрывчатых веществ, совершенном группой лиц.

По данным спецслужб, Азимов был одним из организаторов взрыва и занимался подготовкой смертника Акбаржона Джалилова, совершившего 3 апреля теракт в метро, в результате которого погибли 15 человек и десятки пострадали.
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