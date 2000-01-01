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YouTube 18.04 18:50   MIGnews.com

Найдено тело еще одного израильтянина пропавшего на Кинерете

Во второй половине дня тело 19-летнего Итамара Оханы было найдено на дне озера Кинерет. Об этом сообщили в полиции во вторник, 18 апреля.

Ранее 17 апреля, были найдены тела двух других пропавших израильтян: Лирона Каради (17 лет) и Нахман Итах (21 год). Тела были опознаны их семьями.

Поиски пропавших на Киверете 3 молодых людей продолжались неделю из-за плохих погодных условий.

Также во вторник, 18 апреля, состоялись похороны Лирона Каради и Нахмана Итаха.
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