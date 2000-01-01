18.04 18:50 MIGnews.com

Найдено тело еще одного израильтянина пропавшего на Кинерете

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Во второй половине дня тело 19-летнего Итамара Оханы было найдено на дне озера Кинерет. Об этом сообщили в полиции во вторник, 18 апреля.Ранее 17 апреля, были найдены тела двух других пропавших израильтян: Лирона Каради (17 лет) и Нахман Итах (21 год). Тела были опознаны их семьями.Поиски пропавших на Киверете 3 молодых людей продолжались неделю из-за плохих погодных условий.Также во вторник, 18 апреля, состоялись похороны Лирона Каради и Нахмана Итаха.