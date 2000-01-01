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18.04 18:02   MIGnews.com

СМИ сообщили об аресте Абу Бакра аль-Багдади

Лидер террористической организации "Исламское Государство", известной как ISIS, Абу Бакр аль-Багдади был арестован. Об этом сообщают арабские СМИ во вторник, 18 апреля.

Пресса ссылается на начальника информационной службы при Комитете безопасности и информации ООН Хейтама Абу Саида.

Уточняется, что Аль-Багдади был задержан во время его попытки прорыва из Мосула при ирако-сирийской границы.

Также сообщается, что в настоящее время лидер ISIS находится под стражей.
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