18.04 18:02 MIGnews.com

СМИ сообщили об аресте Абу Бакра аль-Багдади

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Лидер террористической организации "Исламское Государство", известной как ISIS, Абу Бакр аль-Багдади был арестован. Об этом сообщают арабские СМИ во вторник, 18 апреля.Пресса ссылается на начальника информационной службы при Комитете безопасности и информации ООН Хейтама Абу Саида.Уточняется, что Аль-Багдади был задержан во время его попытки прорыва из Мосула при ирако-сирийской границы.Также сообщается, что в настоящее время лидер ISIS находится под стражей.