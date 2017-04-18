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фото с соцсети18.04 17:31   MIGnews.com

Израиль: неизвестные осквернили церковь Илии Пророка

Неизвестные осквернили русскую православную церковь на севере Израиля, расписав ее стены сатанинскими символами, сообщил РИА Новости настоятель храма протоирей Мирослав Витив.

На церкви пророка Илии в городе Хайфе вандалы черной краской нарисовали перевернутые кресты, пентаграммы, три шестерки.

"Вчера вечером мы обнаружили на внешней стене надписи… Сатанинская символика. Такая неприятная вещь произошла. Вандализм. Сегодня здесь были представители консульства (России), была полиция", — заявил собеседник агентства.
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