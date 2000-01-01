18.04 16:57 MIGnews.com

Предполагаемый организатор взрыва в метро не признает вину

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Задержанный накануне предполагаемый организатор теракта в петербургском метро Аброр Азимов заявил в суде, что не признает своей вины, при этом он согласен с арестом. "О том, что я причастен к взрыву — я такого не говорил", — сказалАзимов, а потом добавил, что его "участие есть, но не прямое".Азимов рассказал, что ему "дали команду", но при этом он "не сознавал", что участвует в терроризме. Какую именно команду ему дали и кто, пока неясно.В свою очередь, следователь в суде заявил, что при задержании Азимов подтвердил свое участие в подготовке взрыва. Ранее также адвокат задержанного Армен Задоян сообщил ТАСС, что его подзащитный признал вину в полном объеме.Азимов в суде также рассказал, что закончил 7 классов. Он женат, у него есть ребенок. Официально нигде не работает, имеет российское гражданство. Жил в Лесном городке Одинцовского района — там же, где и остальные задержанные по данному делу, передает РИА Новости.Азимова задержали 17 апреля в ходе спецоперации в Одинцовском районе. По данным спецслужб, именно он готовил смертника Акбаржона Джалилова, который привел в действие взрывное устройство в вагоне метро Петербурга 3 апреля.