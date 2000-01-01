18.04 15:12 MIGnews.com
В Турции разбился полицейский вертолет с 14 полицейскими
Вертолет органов безопасности Турции потерпел крушение на юго-востоке страны. По предварительным данным, на борту находились 14 человек.
Катастрофа произошла в провинции Тунджели, передает телеканал NTV. Связь с воздушным судном была потеряна через 10 минут после взлета.
На борту были восемь полицейских, судья и три сотрудника местного управления безопасности. Турецкие СМИ уточняют, что эти люди работали на избирательных участках во время референдума 16 апреля.
Причина крушения пока неизвестна, сведения о пострадавших и погибших уточняются. На место падения вертолета выдвинулись спасатели.
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