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Во Франции арестованы планировавшие атаку на выборах | Фото: Thinkstock18.04 17:02   MIGnews.com

Во Франции арестованы планировавшие атаку на выборах

Двое мужчин были арестованы в Марселе, на юге Франции, по подозрению в планировании нападения во время предстоящих президентских выборов, как сообщили во вторник, 18 апреля, судебные и полицейские источники.

Полиция охотилась на преступников с конца прошлой недели, и их арестовали с разницей в несколько минут в юго-восточном портовом городе, как сообщил источник в полиции.

Он также добавил, что один из арестованных обратился к радикальному исламу во время тюремного срока.

Напомним, что первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, а второй тур голосования - 7 мая. Более 230 человек погибли в ходе боевых исламистских нападений в стране за последние два года.
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