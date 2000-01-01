18.04 14:07 MIGnews.com

Командир Шаетет 13 найден мертвым в Таиланде

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Полковник Гади Шефи, бывший командир спецназа ВМС ЦАХАЛа Шаетет 13 умер в Паттайе, Таиланд.Шефи, член кибуца Тель Йосеф, был назначен командиром Шаетет 13 в 1976 году, после продолжительной службы в подразделении. Среди прочего, он принимал участие в операции Авив Наорим в Ливане, и был награжден за свой героизм во время Войны Судного Дня. Он также командовал морским спецназом во время Операции Литани, и серии спецопреаций в Ливане.Семья несколько дней назад потеряла контакт с 76-летним Шефи, после чего его тело было обнаружено в квартире в Патайе. Предполагается, что он скончался от естественных причин.