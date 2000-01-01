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Мосул: ликвидирован один из главарей ИГ, вероятно, россиянин | Фото: Thinkstock18.04 15:17   MIGnews.com

Мосул: ликвидирован один из главарей ИГ, вероятно, россиянин

Полевой командир террористической группировки "Исламское государство", также известной как ISIS, предположительно гражданин РФ, уничтожен в операции иракских силовиков в Западном Мосуле. Об этом, как передает ТАСС, сообщил командующий Федеральной полицией, задействованной в мосульской кампании, генерал Раид Шакер Джоудат.

По его данным, член командования ИГ по прозвищу Абу Хаджер ар-Руси был уничтожен в районе Эс-Саура в западной части Мосула в результате артиллерийского обстрела позиций радикалов. В ходе наступления силовикам также удалось установить контроль над "департаментом здравоохранения" ИГ в Мосуле.
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