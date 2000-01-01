Мосул: ликвидирован один из главарей ИГ, вероятно, россиянин
Полевой командир террористической группировки "Исламское государство", также известной как ISIS, предположительно гражданин РФ, уничтожен в операции иракских силовиков в Западном Мосуле. Об этом, как передает ТАСС, сообщил командующий Федеральной полицией, задействованной в мосульской кампании, генерал Раид Шакер Джоудат.
По его данным, член командования ИГ по прозвищу Абу Хаджер ар-Руси был уничтожен в районе Эс-Саура в западной части Мосула в результате артиллерийского обстрела позиций радикалов. В ходе наступления силовикам также удалось установить контроль над "департаментом здравоохранения" ИГ в Мосуле.