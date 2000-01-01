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В ночь на 20 апреля вблизи Земли пролетит опасный астероид | Фото: Thinkstock19.04 01:31   MIGnews.com

В ночь на 20 апреля вблизи Земли пролетит опасный астероид

В ночь на 20 апреля (примерно в 2 часа по Москве) мимо Земли пролетит опасный полуторакилометровый астероид 2014 JO25, сообщает обсерватория Slooh.

Ученые отмечают, что он сблизится с нашей планетой на максимально близкое за последние 400 лет расстояние – примерно на 1,77 миллиона километров,

Этот астероид входит в перечень объектов, потенциально опасных для жизни на Земле. Однако ученые успокаивают, что на этот раз его сближение с нашей планетой не будет опасным, так как он пролетит на безопасном расстоянии от ее атмосферы.

В момент сближения с Землей примерно полуторакилометровый астероид за счет его блестящей поверхности можно будет разглядеть даже в самые небольшие телескопы.

При этом лететь он будет, как отмечается, с рекордно высокой для астероида скоростью: около 33 километров в секунду, или же около 120 тысяч километров в час.
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