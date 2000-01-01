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flickr 18.04 14:22   MIGnews.com

Ассанж рассказал о связях WikiLeaks c РФ

Создатель разоблачительного сайта Джулиан Ассанж рассказал о связях WikiLeaks c Россией и влиянии спецслужб на президента США Дональда Трампа.

В частности, как передает Россия24, у Джулиана Ассанжа нет данных о контактах между Москвой и предвыборной кампанией Дональда Трампа.

"У нас нет таких данных, нет доказательств. Если таковые у нас будут, то мы их, конечно же, опубликуем", – заявил основатель Wikileaks.

Также Джулиан Ассанж опроверг любые предположения о взаимосвязи Wikileaks и Россией. Так он ответил на обвинения директора ЦРУ Майка Помпео в том, что Wikileaks – это враждебная США структура, которая имеет связь с российской разведкой.

Wikileaks опубликовал более 600 тысяч документов о России и 2 миллиона 300 тысяч документов о Сирии – союзнице России, подчеркнул Ассанж. При этом были обнародованы и электронные письма Башара Асада.

Все это не только не говорит о связи между Россией и Wikileaks, скорее о том, что Wikileaks неуклонно публиковал данные о России и ее союзниках, подчеркивает Джулиан Ассанж.

По мнению Ассанжа, на политику Трампа к России оказали влияние американские спецслужбы. Вначале Трамп желал наладить отношения с Москвой, но влияние генералов из Пентагона привело к тому, что отношения двух стран вернулись к статусу-кво, считает главный интернет-разоблачитель.

"В результате Трамп стал чувствовать себя ослабленным и запуганным американскими спецслужбами. Тогда он не стал рассчитывать на ЦРУ, но сблизился с Пентагоном и рядом генералов, которым дал полномочия в своей администрации", — отметил Джулиан Ассанж.
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