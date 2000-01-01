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flickr 18.04 22:28   MIGnews.com

В Канаде исчезла река

Ученые из Канады и США обнаружили, что в 2016 году исчезла одна из рек Северной Америки. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Специалисты обнаружили, что в 2016 году фактически прекратила свое существование река Слимс, расположенная в Юконе, воды которой текли в северном направлении (в сторону Берингова моря) и питали одноименное озеро.

Как оказалось, причиной случившегося ученые называют глобальное потепление.

Проведя детальное изучение, ученые выяснили, что причиной обмеления реки стало отступление в глубь материка одного из крупнейших в Канаде ледников Каскавулш.

Река Слимс существовала еще в 2015 году. Авторы исследования отмечают, что фактически внезапное исчезновение реки не может не сказаться на местной экосистеме, однако замечают, что угрозы для населения, зависящего от источников пресной воды, нет.

European Space Agency / Flickr
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