18.04 22:28 MIGnews.com

В Канаде исчезла река

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Ученые из Канады и США обнаружили, что в 2016 году исчезла одна из рек Северной Америки. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.Специалисты обнаружили, что в 2016 году фактически прекратила свое существование река Слимс, расположенная в Юконе, воды которой текли в северном направлении (в сторону Берингова моря) и питали одноименное озеро.Как оказалось, причиной случившегося ученые называют глобальное потепление.Проведя детальное изучение, ученые выяснили, что причиной обмеления реки стало отступление в глубь материка одного из крупнейших в Канаде ледников Каскавулш.Река Слимс существовала еще в 2015 году. Авторы исследования отмечают, что фактически внезапное исчезновение реки не может не сказаться на местной экосистеме, однако замечают, что угрозы для населения, зависящего от источников пресной воды, нет.