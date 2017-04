18.04 10:53 MIGnews.com

Израильские министры призывают к закрытию The New York Times

Поделиться

Все по теме

Комментарии

The New York Times отказывается давать комментарии после того, как израильский заместитель министра заявил, что Израилю следует рассмотреть возможность принятия карательных мер против газеты, включая возможное закрытие ее израильского бюро, за публикацию редакционной статьи касательно ареста военного лидера Фатха Маруан Баргути, главы палестинской террористической организации Танзим, отбывающего 5 пожизненных заключений за убийства израильтян.В понедельник газета The New York Times вызвала возмущение у израильских политиков за опубликование выступления Баргути в защиту голодовки более 1000 палестинских заключенных в израильских тюрьмах.Газета New York Times 16 апреля опубликовала "колонку комментатора" "Почему мы начинаем голодную забастовку". Газета, публикуя мнение террориста представила его в качестве "палестинского лидера и парламентария".Лишь после многочисленных протестов в прессе, к данному определению было добавлено “примечание редактора": "Эта статья объясняет приговор автора, но не представляет достаточного контекста касательно преступлений, за которые он был осужден. Речь идет о пяти убийствах и принадлежности к террористической организации. Мистер Баргути отказался от защиты на процессе и не признал юрисдикции и легитимности израильского суда".В понедельник, выступая перед армейским радио, заместитель министра по вопросам дипломатии Израиля Михаэль Орен назвал опубликование этой публикации "журналистским террористическим нападением" и заявил, что Израиль должен рассмотреть возможность принятия карательных мер против газеты за публикацию "фальшивой новости", которая была "полна лжи"."The New York Times должна быть привлечена к ответственности", - сказал Орен в интервью радиостанции.Признавая, что такой шаг может "звучать радикально", он объяснил, что существует прецедент: "В начале Второй интифады, когда CNN ... помогал террористам, премьер-министр Ариэль Шарон не стеснялся закрыть их бюро здесь", как заявил Орен, не ссылаясь на конкретный инцидент.The New York Times впоследствии опубликовала записку редактора, в которой говорилось: "Эта статья объясняет тюремное заключение Баргути, но пренебрегает достаточным контекстом, указывающим на преступления, за которые он был осужден".Заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели из правящей партии "Ликуд" заявила, что "неутешительное решение" опубликовать статью Баргути "узаконивает терроризм" и "серьезно подрывает доверие" к газете.