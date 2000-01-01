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Трое мужчин изнасиловали 17-летнюю девушку в Герцлии | Фото: Thinkstock18.04 10:30   MIGnews.com

Трое мужчин изнасиловали 17-летнюю девушку в Герцлии

Трое молодых мужчин арестованы по подозрению в групповом изнасиловании 17-летней девушки в Герцлии.

По данным полиции, один из подозреваемых, с которым девушка была знакома, привел ее к себе домой. Через некоторое время она обнаружила, что в квартире ее поджидают еще двое мужчины. Он по очереди несколько раз изнасиловали ее.

Первый подозреваемый, 22-летний житель Герцлии, был арестован во вторник. После этого были арестованы его сообщники - жители юга страны. На суде первый арестованный заявил, что “все делалось по взаимному согласию”.
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