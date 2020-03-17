Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Вопреки запрету: свыше 150 ультраортодоксов на свадьбе | Фото: twitter/yaircherki18.03 08:02   MIGnews.com

Вопреки запрету: свыше 150 ультраортодоксов на свадьбе

Во вторник, 17 марта, более 150 ультраортодоксов вопреки запрету на массовые собрания из-за коронавируса посетили свадьбу в городе Бейт-Шемеш.

По данным полиции, офицеры арестовали одного из участников мероприятия, 40-летнего мужчину, как нарушителя карантина, который потенциально мог заразить других участников церемонии.

По некоторым данным, он является организатором свадьбы, однако правоохранители эту информацию пока не подтвердили.

"Он подвергает опасности здоровье населения", – сказал представитель полиции.

В сети разместили фотографии со свадьбы, на которых запечатлен момент, как десятки мужчин собрались вместе и танцуют во время празднования.


Израиль ввел жесткие ограничения на публичные собрания в рамках борьбы с распространением коронавируса. Общественность получила указание не посещать парки, детские площадки, пляж, бассейны, библиотеки, музеи или другие общественные места. Ультраортодоксы крайне неохотно соблюдают предписания минздрава.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:01
Первая смерть от коронавируса в Молдове, введен карантин
09:45
El Al будет летать четыре раза в день
09:24
Хиба Язбак: мы демонтируем Государство Израиль изнутри
09:11
Джаред Лето медитировал в пустыне и не знал о пандемии
08:43
Бени Ганц кричал и ругался на Нетаниягу по телефону
08:29
Израиль: резко подскочил курс доллара
08:08
Тель-Авив: на пляже Гордон обнаружен труп женщины
08:03
Лапид: не избранная власть запретила вам выходить из дома  
07:44
"C какой стати семью Нетаниягу проверили на Covid-19?"
07:44
Количество зараженных возросло в Израиле до 427
07:30
Турки и белорусы решили играть в футбол несмотря на COVID-19
07:13
Арье Дери посадили на карантин
06:27
В Европе не осталось стран свободных от COVID-19
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus