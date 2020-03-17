18.03 08:02 MIGnews.com

Вопреки запрету: свыше 150 ультраортодоксов на свадьбе

פרסמנו הערב במהדורה תיעוד מאירוע שמתרחש עכשיו בבית שמש: חתונה של משפחות אדמו״רים בהשתתפות כמאתיים בני אדם.

עם כל המאמץ לא להכליל זאת כבר לא רשלנות או חוסר מודעות נקודתיים אלא זלזול ורמיסה של אמצעי הזהירות. הראשונים להיפגע חלילה יהיו החוגגים עצמם ומשפחותיהם, ובהמשך כולנו. pic.twitter.com/tqVwRNIguJ — יאיר שרקי (@yaircherki) March 17, 2020

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Во вторник, 17 марта, более 150 ультраортодоксов вопреки запрету на массовые собрания из-за коронавируса посетили свадьбу в городе Бейт-Шемеш.По данным полиции, офицеры арестовали одного из участников мероприятия, 40-летнего мужчину, как нарушителя карантина, который потенциально мог заразить других участников церемонии.По некоторым данным, он является организатором свадьбы, однако правоохранители эту информацию пока не подтвердили."Он подвергает опасности здоровье населения", – сказал представитель полиции.В сети разместили фотографии со свадьбы, на которых запечатлен момент, как десятки мужчин собрались вместе и танцуют во время празднования.Израиль ввел жесткие ограничения на публичные собрания в рамках борьбы с распространением коронавируса. Общественность получила указание не посещать парки, детские площадки, пляж, бассейны, библиотеки, музеи или другие общественные места. Ультраортодоксы крайне неохотно соблюдают предписания минздрава.