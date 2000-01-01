18.03 09:04 MIGnews.com
Нападение на мэра Тверии
В субботу, 17 марта мэр Тверии Йоси Бен Давид был атакован во время посещения семьи одного из умерших горожан.
В мэра бросили две бутылки. Он получил легкое ранение в плечо и до сих пор находится в ортопедическом отделении больницы.
Нападавший известен полиции. Полиция сообщила, что причины атаки “не ясны”.
Несколькими часами позднее в здание мэрии была брошена бутылка с зажигательной смесью.
Утром 18 марта были совершены поджоги магазина на улице бен Йехуда в Тверии и автомобиля на улице Гуш Эцион. Магазин и автомобиль принадлежат членам одной семьи.
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