18.03 09:04 MIGnews.com

Нападение на мэра Тверии

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В субботу, 17 марта мэр Тверии Йоси Бен Давид был атакован во время посещения семьи одного из умерших горожан.В мэра бросили две бутылки. Он получил легкое ранение в плечо и до сих пор находится в ортопедическом отделении больницы.Нападавший известен полиции. Полиция сообщила, что причины атаки “не ясны”.Несколькими часами позднее в здание мэрии была брошена бутылка с зажигательной смесью.Утром 18 марта были совершены поджоги магазина на улице бен Йехуда в Тверии и автомобиля на улице Гуш Эцион. Магазин и автомобиль принадлежат членам одной семьи.