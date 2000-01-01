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Израиль применил F-35 в Сирии 18.03 07:47   MIGnews.com

Израиль применил F-35 в Сирии

Издание Flight Global сообщает, что израильский супер-истребитель F-35 “Адир” выполнил первые боевые миссии над территорией Сирии.

Боевой вылет F-35 состоялся в ходе масштабного инцидента 10 февраля, когда после того, как сирийцам удалось сбить израильский истребитель F-16 последовала серия израильских ударов по сирийским аэродромам и объектам ПВО.

Израильские летчики описывают F-35 в качестве “сборщика крайне важной разведывательной информации”, которая “меняет правила игры”, благодаря его способности получать и распространять данные об объектах противника на земле и в воздухе.

В израильский эскадрилье “Золотой Орел” в настоящий момент - девять самолетов F-35.

Израиль намерен довести количество F-35 в составе ВВС до 50.
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