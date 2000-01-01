18.03 07:47 MIGnews.com

Израиль применил F-35 в Сирии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Издание Flight Global сообщает, что израильский супер-истребитель F-35 “Адир” выполнил первые боевые миссии над территорией Сирии.Боевой вылет F-35 состоялся в ходе масштабного инцидента 10 февраля, когда после того, как сирийцам удалось сбить израильский истребитель F-16 последовала серия израильских ударов по сирийским аэродромам и объектам ПВО.Израильские летчики описывают F-35 в качестве “сборщика крайне важной разведывательной информации”, которая “меняет правила игры”, благодаря его способности получать и распространять данные об объектах противника на земле и в воздухе.В израильский эскадрилье “Золотой Орел” в настоящий момент - девять самолетов F-35.Израиль намерен довести количество F-35 в составе ВВС до 50.